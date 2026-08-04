الزمالك يتسلم موقع أرض النادي الجديدة بحدائق أكتوبر

تسلم وفد من نادي الزمالك اليوم الثلاثاء موقع أرض النادي الجديدة بمدينة حدائق أكتوبر.

وكشف مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب في وقت سابق عن تسلم النادي، يوم الخميس 16 يوليو 2026، خطاب التخصيص الرسمي للأرض الجديدة المخصصة للنادي بمدينة حدائق أكتوبر.

وأعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، التوقيع على محضر إستلام الأرض بين جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر وممثلي النادي، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق عن انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر بتوجيه من القيادة السياسية.

وعقد مسؤولو الزمالك اجتماعا الشهر الماضي، مع مسؤولي وزارة الإسكان لبدء التحضيرات الخاصة بإنشاء فرع النادي الجديد.

كما كشف الزمالك، عن الاتفاق مع شركة المقاولات على البدء في تنفيذ المشروع فور استلام الأرض.

وأوضح الزمالك في وقت سابق ببيان رسمي، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تضمنت إنشاء فرع النادي الرياضي والاجتماعي الجديد والمنطقة الاستثمارية الخاصة بالمشروع بمدينة حدائق أكتوبر.