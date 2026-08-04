الاتحاد الإسباني يعلن تعديلات قوانين التحكيم للموسم الجديد

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم اعتماد التعديلات الجديدة على قوانين اللعبة، والتي سيتم تطبيقها بداية من موسم 2026-2027، قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني الأسبوع المقبل.

وشهدت التعديلات إدخال عدد من القوانين الجديدة، إلى جانب توضيحات لبعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، بعد اعتمادها من المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB)، وبعضها جرى تطبيقه لأول مرة خلال كأس العالم 2026.

تحديد مهلة للخروج عند التبديل

بات على اللاعب المستبدل مغادرة أرض الملعب خلال 10 ثوانٍ من رفع لوحة التبديل أو من إشارة الحكم إذا لم توجد لوحة.

وفي حال لم يغادر خلال هذه المهلة دون وجود سبب يتعلق بالإصابة أو السلامة، فلن يُسمح للاعب البديل بدخول الملعب إلا بعد مرور دقيقة كاملة من استئناف اللعب.

وعند إجراء أكثر من تبديل في الوقت نفسه، يجب على جميع اللاعبين المستبدلين مغادرة الملعب خلال 10 ثوانٍ من الإعلان عن آخر تبديل.

قاعدة جديدة للحد من ادعاء إصابات حراس المرمى

اعتمد الاتحاد الإسباني تجربة جديدة لمواجهة تعمد بعض حراس المرمى السقوط بداعي الإصابة لإضاعة الوقت أو منح مدربهم فرصة لإعطاء التعليمات.

وبموجب التعديل، إذا أوقف الحكم المباراة لعلاج حارس المرمى، فعلى المدرب اختيار لاعب من الفريق لمغادرة الملعب لمدة دقيقة كاملة بعد استئناف اللعب.

وفي حال لم يحدد المدرب اللاعب خلال أول 10 ثوانٍ، يتعين على قائد الفريق مغادرة الملعب تلقائيًا لمدة الدقيقة نفسها.

ولا تُطبق هذه القاعدة في ثلاث حالات:

إذا تعرض الحارس لإصابة نتيجة مخالفة تستوجب ركلة حرة.

إذا وقع احتكاك بين الحارس وأحد اللاعبين استدعى علاج الاثنين.

إذا كان الحارس ينزف.

كما أصبح أي لاعب يتلقى العلاج داخل الملعب ملزمًا بالخروج لمدة دقيقة كاملة قبل العودة بإذن من الحكم.

تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة في استئناف اللعب

أصبح بإمكان الحكم تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة إذا نُفذت رمية تماس أو ركلة حرة أو ركلة ركنية من مكان خاطئ، طالما حصل الفريق المنافس مباشرة على استحواذ واضح على الكرة، بدلًا من إعادة تنفيذ اللعبة.

حسم الجدل حول اللمسة المزدوجة في ركلات الجزاء

بعد الجدل الذي أثارته ركلة جزاء الأرجنتيني جوليان ألفاريز أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، اعتمد الاتحاد الإسباني تفسير IFAB الجديد.

إذا لمس المنفذ الكرة مرتين دون قصد وسجل الهدف، تُعاد ركلة الجزاء.

أما إذا حدثت اللمسة المزدوجة غير المقصودة ولم تُسفر عن هدف، فتُعتبر الركلة مهدرة.

عقوبات جديدة لإضاعة الوقت في رميات التماس وركلات المرمى

سيبدأ الحكم عدًا تنازليًا لمدة خمس ثوانٍ قبل تنفيذ رمية التماس أو ركلة المرمى إذا لاحظ وجود تعمد لإضاعة الوقت.

وفي حال عدم التنفيذ:

تُمنح رمية التماس للفريق المنافس.

تتحول ركلة المرمى إلى ركلة ركنية للفريق المنافس.

توضيح جديد بشأن تنفيذ ركلات المرمى

حسم الاتحاد الإسباني الجدل الذي ظهر الموسم الماضي في إحدى مباريات أتلتيكو مدريد وبرشلونة، عندما لعب الحارس الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يلمسها زميله بيده.

وبحسب التفسير الجديد، إذا لعب الحارس الكرة ثم لمسها أحد زملائه داخل منطقة الجزاء عمدًا بيده أو ذراعه قبل خروجها بشكل قانوني، تُحتسب ركلة جزاء مباشرة للفريق المنافس.

أما إذا أراد أحد المدافعين تنفيذ ركلة المرمى بنفسه، فيجب أن يتم ذلك قبل أن يلمس الحارس الكرة.

توسيع صلاحيات تقنية الفيديو

شهد بروتوكول تقنية الفيديو إضافة عدد من الحالات الجديدة التي يمكن مراجعتها، أبرزها:

إلغاء البطاقة الحمراء الناتجة عن إنذار ثانٍ إذا كان القرار خاطئًا بشكل واضح.

تصحيح حالات إشهار البطاقات للاعب غير المخالف (الهوية الخاطئة).

مراجعة بعض الركنيات المحتسبة بالخطأ إذا أمكن تصحيح القرار فورًا ودون تأخير استئناف اللعب.

مراجعة المخالفات التي يرتكبها المهاجمون قبل تنفيذ الركلات الثابتة أو الركنيات، إذا ترتب عليها هدف أو فرصة محققة أو ركلة جزاء أو حالة طرد.

استمرار اعتماد مراجعة أهداف، وركلات الجزاء، والطرد المباشر، مع توسيع الحالات المتعلقة بتحديد هوية اللاعب المعاقب.

وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة الاتحاد الإسباني لتوحيد المعايير التحكيمية وتقليل الجدل، بعد تجربة عدد من القوانين خلال كأس العالم 2026، تمهيدًا لتطبيقها بصورة كاملة في الموسم الجديد.