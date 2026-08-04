خبر في الجول - الكاميروني بوندي معارا من لافيينا إلى بترول أسيوط

توصل نادي بترول أسيوط إلى اتفاق مع لافيينا بشأن ضم الكاميروني شي بوندي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بترول أسيوط توصل إلى اتفاق مع لافيينا بشأن ضم الكاميروني شي بوندي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

ويجيد صاحب الـ24 عاما اللعب في مركز المهاجم الصريح.

وبدأ بوندي مسيرته مع نادي نادي لو أستسيرز الكاميروني.

وانضم المهاجم الكاميروني إلى لافيينا في صيف 2025 في صفقة انتقال حر.

وصعد بترول أسيوط رفقة أبو قير للأسمدة والقناة لمنافسات الدوري الممتاز.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إجراء قرعة بطولة الدوري لموسم 2026 - 2027 يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس المقبل.

وتقام القرعة في مقر مشروع الهدف بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري يوم 21 أغسطس المقبل.

ويقام الدوري المصري بمشاركة 20 فريقا في الموسم المقبل.

وتنطلق البطولة بنظام الدور الواحد، ثم يلعب أول 6 فرق ضمن مجموعة المنافسة على اللقب، وباقي الفرق ضمن المنافسة على الهروب من الهبوط.