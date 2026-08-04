خبر في الجول - الكاميروني بوندي معارا من لافيينا إلى بترول أسيوط

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 15:14

كتب : عمرو نبيل

شي بوندي - بترول أسيوط

توصل نادي بترول أسيوط إلى اتفاق مع لافيينا بشأن ضم الكاميروني شي بوندي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بترول أسيوط توصل إلى اتفاق مع لافيينا بشأن ضم الكاميروني شي بوندي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

ويجيد صاحب الـ24 عاما اللعب في مركز المهاجم الصريح.

أخبار متعلقة:
التجربة الثالثة.. بترول أسيوط يعلن مواجهة الأهلي وديا خبر في الجول - جناح حرس الحدود يتمم انتقاله إلى بترول أسيوط خبر في الجول - بترول أسيوط يضم الغاني كوامي مجانا رئيس بترول أسيوط: سنلعب على ملعبنا في الممتاز.. و80% من قوام الفريق مستمر معنا

وبدأ بوندي مسيرته مع نادي نادي لو أستسيرز الكاميروني.

وانضم المهاجم الكاميروني إلى لافيينا في صيف 2025 في صفقة انتقال حر.

وصعد بترول أسيوط رفقة أبو قير للأسمدة والقناة لمنافسات الدوري الممتاز.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إجراء قرعة بطولة الدوري لموسم 2026 - 2027 يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس المقبل.

وتقام القرعة في مقر مشروع الهدف بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري يوم 21 أغسطس المقبل.

ويقام الدوري المصري بمشاركة 20 فريقا في الموسم المقبل.

وتنطلق البطولة بنظام الدور الواحد، ثم يلعب أول 6 فرق ضمن مجموعة المنافسة على اللقب، وباقي الفرق ضمن المنافسة على الهروب من الهبوط.

بترول أسيوط لافيينا الدوري الممتاز
نرشح لكم
الزمالك يخوض تدريباته على فترتين خبر في الجول – الأهلي يستقر على استمرار الساعي وأحمد عيد مصدر من الزمالك لـ في الجول: هذا موعد عودة السعيد للتدريبات.. وسبب غياب شيكو بانزا الزمالك: نرفض التشكيك في نزاهة التحكيم المصري.. ونطالب بكشف عقود كل اللاعبين المصري يؤمن مستقبل عبد الوهاب نادر حتى 2030 خبر في الجول - الأهلي يواجه بادالونا الإسباني وديا في إسبانيا في الجول يكشف خريطة عمل لجنة التطوير للحكام في اتحاد الكرة الزمالك يفسخ تعاقده مع سيف الجزيري
أخر الأخبار
خبر في الجول - الكاميروني بوندي معارا من لافيينا إلى بترول أسيوط 9 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: ماستانتونو على بعد خطوة من الانضمام لـ فيورنتينا 9 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد 29 شهرا.. بيتكوفيتش يرحل عن تدريب الجزائر 33 دقيقة | الوطن العربي
رومانو: مانشستر سيتي أرسل العرض الأول لضم رولي 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - أبو قير للأسمدة يتمم الاتفاق بشأن ضم زياد فرج ساعة | الكرة المصرية
يد - بالعلامة الكاملة.. مصر تفوز على الدنمارك وتخطف الصدارة في بطولة العالم للناشئات ساعة | كرة يد
تقرير تركي: طرابزون أرسل العقود وينتظر توقيع صلاح 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بعدما خطف الأضواء في كأس العالم.. بوبيستا مدربا لنهضة بركان 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 خبر في الجول – الأهلي يقرر الاستنغاء عن عمر كمال 4 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي