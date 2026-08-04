ماركا: ماستانتونو على بعد خطوة من الانضمام لـ فيورنتينا

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 15:14

كتب : FilGoal

فرانكو ماستانتونو - ريال مدريد

اقترب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو من الرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد توصله لاتفاق مع فيورنتينا على الانتقال إلى صفوفه على سبيل الإعارة.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، غاب ماستانتونو عن تدريبات ريال مدريد الجماعية لليوم الثاني على التوالي، واكتفى بالتدرب داخل صالة الألعاب الرياضية، في انتظار إنهاء تفاصيل انتقاله إلى النادي الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة، وأن غيابه يأتي بسبب اقتراب حسم صفقة الإعارة، بعدما وافق على مشروع فيورنتينا عقب جلسات جمعته مع المدرب فابيو جروسو والمدير الرياضي فابيو باراتيتشي.

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد - ماستانتونو يقود الهجوم أمام أوفييدو.. ومبابي على مقاعد البدلاء تقرير: غموض مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد.. والكشف عن موقف ريفربليت بعد إعلان مواجهة موريتانيا.. استدعاء ماستانتونو وبانيتشيلي لقائمة منتخب الأرجنتين إيقاف ماستانتونو مباراتين بعد طرده أمام خيتافي

وأوضح التقرير أن فيورنتينا كان أول نادٍ يبادر بطلب استعارة اللاعب، متفوقًا على أندية أخرى من الدوري الإيطالي، كما أقنعه بمنحه دورًا أساسيًا ودقائق لعب منتظمة، وهو ما لم يكن ريال مدريد قادرًا على ضمانه في الوقت الحالي.

ولم يتبقَ سوى الاتفاق على توزيع راتب اللاعب بين الناديين، وهو ما يمثل آخر تفاصيل الصفقة قبل الإعلان الرسمي عنها خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن جوزيه مورينيو كان معجبًا بإمكانات ماستانتونو، لكن الجهاز الفني وإدارة ريال مدريد توصلا إلى أن فرص مشاركته الأساسية ستكون محدودة، لذلك فضّل النادي خروجه على سبيل الإعارة لاكتساب الخبرات والحصول على دقائق لعب أكثر.

وانضم ماستانتونو لريال مدريد في بداية الموسم الماضي قادما من ريفير بليت.

وشارك الجناح الأرجنتيني في 35 مباراة حتى الآن بقميص ريال مدريد وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف.

وقد يصبح ماستانتونو ثاني لاعب من ريال مدريد ينضم لفيورنتينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد فيكتور فالديبينياس لاعب فريق الشباب بالنادي الملكي.

فرانكو ماستانتونو ريال مدريد فيورنتينا
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يواجه بادالونا الإسباني وديا في إسبانيا فيران توريس: أنتظر اتخاذ القرار الصحيح بشأن مستقبلي فليك: تعاقدنا مع مهاجم يعتمد على فيران توريس برناردو سيلفا وفينيسيوس ينضمان لتدريبات ريال مدريد "معلومات كاذبة".. وكالة فينيسيوس ويان ديوماندي تهاجم شائعات الانتقال سبورت: برشلونة يقترب من التعاقد مع كانسيلو بشكل نهائي ريال مدريد يشيد بتراجع فيفا عن بيع الحقوق التجارية ماركا: الأغلى في تاريخ رايو فايكانو.. تشيلسي يحسم صفقة بيب تشافاريا
أخر الأخبار
خبر في الجول - الكاميروني بوندي معارا من لافيينا إلى بترول أسيوط 8 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: ماستانتونو على بعد خطوة من الانضمام لـ فيورنتينا 8 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد 29 شهرا.. بيتكوفيتش يرحل عن تدريب الجزائر 32 دقيقة | الوطن العربي
رومانو: مانشستر سيتي أرسل العرض الأول لضم رولي 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - أبو قير للأسمدة يتمم الاتفاق بشأن ضم زياد فرج 59 دقيقة | الكرة المصرية
يد - بالعلامة الكاملة.. مصر تفوز على الدنمارك وتخطف الصدارة في بطولة العالم للناشئات ساعة | كرة يد
تقرير تركي: طرابزون أرسل العقود وينتظر توقيع صلاح ساعة | الكرة الأوروبية
بعدما خطف الأضواء في كأس العالم.. بوبيستا مدربا لنهضة بركان 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 خبر في الجول – الأهلي يقرر الاستنغاء عن عمر كمال 4 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي