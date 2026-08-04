ماركا: ماستانتونو على بعد خطوة من الانضمام لـ فيورنتينا

اقترب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو من الرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد توصله لاتفاق مع فيورنتينا على الانتقال إلى صفوفه على سبيل الإعارة.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، غاب ماستانتونو عن تدريبات ريال مدريد الجماعية لليوم الثاني على التوالي، واكتفى بالتدرب داخل صالة الألعاب الرياضية، في انتظار إنهاء تفاصيل انتقاله إلى النادي الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة، وأن غيابه يأتي بسبب اقتراب حسم صفقة الإعارة، بعدما وافق على مشروع فيورنتينا عقب جلسات جمعته مع المدرب فابيو جروسو والمدير الرياضي فابيو باراتيتشي.

وأوضح التقرير أن فيورنتينا كان أول نادٍ يبادر بطلب استعارة اللاعب، متفوقًا على أندية أخرى من الدوري الإيطالي، كما أقنعه بمنحه دورًا أساسيًا ودقائق لعب منتظمة، وهو ما لم يكن ريال مدريد قادرًا على ضمانه في الوقت الحالي.

ولم يتبقَ سوى الاتفاق على توزيع راتب اللاعب بين الناديين، وهو ما يمثل آخر تفاصيل الصفقة قبل الإعلان الرسمي عنها خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن جوزيه مورينيو كان معجبًا بإمكانات ماستانتونو، لكن الجهاز الفني وإدارة ريال مدريد توصلا إلى أن فرص مشاركته الأساسية ستكون محدودة، لذلك فضّل النادي خروجه على سبيل الإعارة لاكتساب الخبرات والحصول على دقائق لعب أكثر.

وانضم ماستانتونو لريال مدريد في بداية الموسم الماضي قادما من ريفير بليت.

وشارك الجناح الأرجنتيني في 35 مباراة حتى الآن بقميص ريال مدريد وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف.

وقد يصبح ماستانتونو ثاني لاعب من ريال مدريد ينضم لفيورنتينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد فيكتور فالديبينياس لاعب فريق الشباب بالنادي الملكي.