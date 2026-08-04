بعد 29 شهرا.. بيتكوفيتش يرحل عن تدريب الجزائر

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 14:51

كتب : FilGoal

فلاديمير بيتكوفيتش - الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان رسمي، انتهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، وجهازه المعاون، وذلك بالتراضي بين الطرفين.

ورحل بيتكوفيتش عن تدريب الجزائر بعد 29 شهرا من تولية المهمة.

وكشف الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي عن فسخ التعاقد مع بيتكوفيتش بالتراضي.

أخبار متعلقة:
الحياة الجزائرية: بيتكوفيتش يفسخ تعاقده مع منتخب الجزائر.. وخليفته إسباني السد القطري يعلن مواجهة مولودية الجزائر وديا توقفت بسبب الألعاب النارية.. مولودية الجزائر يفوز على الهلال السعودي وديا الأكثر خوضا للمباريات.. عيسى ماندي يعلن اعتزاله اللعب بقميص منتخب الجزائر

ووفقا لتقرير قناة "الحياة" الجزائرية فإن الاتحاد الجزائري يسعى للتعاقد مع مدرب إسباني ولن يكون تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق من بين المرشحين نظرا لمطالبه المالية المرتفعة.

وكشف التقرير أن تشافي طلب الحصول على 600 ألف يورو شهريا وهو ما أوقف المفاوضات.

ومن المنتظر الإعلان عن مدرب منتخب الجزائر الجديد الأسبوع المقبل.

وغادر منتخب الجزائر منافسات كأس العالم من الدور 32 بعد الهزيمة بهدفين مقابل لا شيء أمام سويسرا.

وتولى بيتكوفيتش المدرب البالغ 62 عاما تدريب ثعالب الصحراء خلال 33 مباراة دولية، حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 5 وخسر 5.

ويبدأ منتخب الجزائر مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2027 شهر سبتمبر المقبل، حيث يتواجد على رأس مجموعة تضم زامبيا وتوجو وبوروندي.

منتخب الجزائر بيتكوفيتش
نرشح لكم
بعدما خطف الأضواء في كأس العالم.. بوبيستا مدربا لنهضة بركان الشارقة الإماراتي يضم عبد الكريم مصطفى الرياضية: أهلي جدة يتمسك باستمرار البريكان فوت ميركاتو: السد يقترب من التعاقد مع نايف أكرد الوداد يعلن ضم 4 لاعبين خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع الشمال القطري لبيع محمد علي بن رمضان كما كشف في الجول - الموصل العراقي يتعاقد مع يوسف أسامة نبيه فيستون ماييلي ينضم لمعسكر أهلي طرابلس في الإسكندرية
أخر الأخبار
خبر في الجول - الكاميروني بوندي معارا من لافيينا إلى بترول أسيوط 9 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: ماستانتونو على بعد خطوة من الانضمام لـ فيورنتينا 9 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد 29 شهرا.. بيتكوفيتش يرحل عن تدريب الجزائر 33 دقيقة | الوطن العربي
رومانو: مانشستر سيتي أرسل العرض الأول لضم رولي 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - أبو قير للأسمدة يتمم الاتفاق بشأن ضم زياد فرج ساعة | الكرة المصرية
يد - بالعلامة الكاملة.. مصر تفوز على الدنمارك وتخطف الصدارة في بطولة العالم للناشئات ساعة | كرة يد
تقرير تركي: طرابزون أرسل العقود وينتظر توقيع صلاح 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بعدما خطف الأضواء في كأس العالم.. بوبيستا مدربا لنهضة بركان 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 خبر في الجول – الأهلي يقرر الاستنغاء عن عمر كمال 4 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي