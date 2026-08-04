بعد 29 شهرا.. بيتكوفيتش يرحل عن تدريب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان رسمي، انتهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، وجهازه المعاون، وذلك بالتراضي بين الطرفين.

ورحل بيتكوفيتش عن تدريب الجزائر بعد 29 شهرا من تولية المهمة.

وكشف الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي عن فسخ التعاقد مع بيتكوفيتش بالتراضي.

ووفقا لتقرير قناة "الحياة" الجزائرية فإن الاتحاد الجزائري يسعى للتعاقد مع مدرب إسباني ولن يكون تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق من بين المرشحين نظرا لمطالبه المالية المرتفعة.

وكشف التقرير أن تشافي طلب الحصول على 600 ألف يورو شهريا وهو ما أوقف المفاوضات.

ومن المنتظر الإعلان عن مدرب منتخب الجزائر الجديد الأسبوع المقبل.

وغادر منتخب الجزائر منافسات كأس العالم من الدور 32 بعد الهزيمة بهدفين مقابل لا شيء أمام سويسرا.

وتولى بيتكوفيتش المدرب البالغ 62 عاما تدريب ثعالب الصحراء خلال 33 مباراة دولية، حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 5 وخسر 5.

ويبدأ منتخب الجزائر مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2027 شهر سبتمبر المقبل، حيث يتواجد على رأس مجموعة تضم زامبيا وتوجو وبوروندي.