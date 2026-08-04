رومانو: مانشستر سيتي أرسل العرض الأول لضم رولي

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 14:31

كتب : FilGoal

جيرونيمو رولي

يستهدف نادي مانشستر سيتي التعاقد مع جيرونيمو رولي حارس مرمى مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويواصل مانشستر سيتي تحت قيادة إنزو ماريسكا محاولات تدعيم صفوفه هذا الصيف.

وحسب فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس فإن مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع الحارس الأرجنتيني.

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وشدد رومانو أن المحادثات بدأت بين مانشستر سيتي ومارسيليا للاتفاق بشأن الصفقة.

وانتقل رولي صاحب الـ 34 عاما إلى مارسيليا من أياكس في صيف 2024.

وتوج رولي ببطولة كأس العالم 2022 في قطر بالإضافة إلى كوبا أمريكا 2024.

ولعب رولي 73 مباراة مع مارسيليا واستقبل 99 هدفا وحافظ على شباكه خلال 14 مباراة.

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