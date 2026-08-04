خبر في الجول - أبو قير للأسمدة يتمم الاتفاق بشأن ضم زياد فرج
الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 14:24
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي أبو قير للأسمدة اتفاقه بشأن ضم زياد فرج قادما من المصري.
زياد فرج
النادي : أبو قير للأسمدة
وصعد أبو قير للأسمدة رفقة القناة وبترول أسيوط لبطولة الدوري الممتاز.
وحسبما علم FilGoal.com فإن أبو قير للأسمدة توصل لاتفاق نهائي لضم زياد فرج بداية من الموسم المقبل.
وبدأ زياد فرج مسيرته مع المصري في 2019 بعد تصعيده من قطاع الناشئين للفريق الأول.
ولعب فرج مع المصري 44 مباراة وصنع هدفا.
ولعب زياد فرج الموسم قبل الماضي معارا من المصري إلى بتروجت.
وخاض زياد 9 مباريات فقط مع بتروجت ولم يصنع أو يسجل.
كم لعب موسما في صفوف المقاولون وخاض معه 16 مباراة وسجل هدفا.
يذكر أن مجدي عبد العاطي يتولى مهمة تدريب نادي أبو قير للأسمدة.
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