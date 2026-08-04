يد - بالعلامة الكاملة.. مصر تفوز على الدنمارك وتخطف الصدارة في بطولة العالم للناشئات

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 13:52

كتب : محمد سمير

منتخب مصر للناشئات - كرة يد

واصل منتخب مصر للناشئات تحت 18 عاما لكرة اليد عروضه القوية في بطولة العالم، بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي.

وفاز منتخب مصر على الدنمارك بنتيجة 23-22 ليتأهل إلى الدور ربع النهائي متصدرا مجموعته بالعلامة الكاملة.

وبهذا الانتصار، أنهى منتخب مصر الدور الرئيسي في صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة.

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وكان منتخب مصر قد فاز على كرواتيا بنتيجة 27-24.

ثم فاز على فرنسا بنتيجة 29-24، واكتسح جزر فيجي 83-17.

وحقق ريمونتادا تاريخية أمام كوريا الجنوبية 29-28.

واختتم منتخب مصر للناشئات تحت 18 عاما مباريات المجموعة بالفوز على الدنمارك 23-22.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع النهائي.

وكانت أفضل مشاركات منتخب مصر في بطولة العالم للناشئات تحت 18 عاما في نسخة 2022 بمقدونيا الشمالية وحققت مصر وقتها المركز السابع.

ويلعب منتخب مصر للناشئات مع المتأهل من المجموعة التي تضم منتخبات المجر والصين والسويد ورومانيا.

وتأتي قائمة منتخب الناشئات كالآتي:

حراسة المرمى: جنى أحمد - جيداء سلامة - ريتاج محمد.

الجناح الأيسر: جويرية تامر - مى شريف.

الظهير الأيسر: جودى متولى - سندس عصام - فرح فرج.

صانع الألعاب: ميرنا أشرف - ريم إيهاب - ياسمين حسن.

الظهير الأيمن: ملك عمرو - مريم صلاح - حبيبة محمود.

الجناح الأيمن: ملك خميس - فريدة أبو المجد.

الدائرة: زينة عمرو - زينة محمود.

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