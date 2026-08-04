تقرير تركي: طرابزون أرسل العقود وينتظر توقيع صلاح
الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 13:24
كتب : FilGoal
يواصل نادي طرابزون سبور مساعيه لحسم صفقة التعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح.
وأشارت تقارير تركية إلى وصول طرابزون إلى اتفاق مع صلاح لضمه خلال هذا الصيف.
وبحسب صحيفة Milliyet التركية، فإن طرابزون سبور أرسل العقود إلى محمد صلاح الذي يقضي عطلته في اليونان وينتظر توقيعه عليها.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن طرابزون سبور يستعد لإتمام أكبر صفقة له في فترة الانتقالات الصيفية، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صلاح.
صحيفة الصباح التركية ذكرت في وقت سابق أن محمد صلاح قد توصل لاتفاق مبدئي مع طرابزون سبور.
وأشار التقرير إلى أن صلاح سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ 17 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.
وأوضح التقرير أن النادي سوف يوفر طائرة خاصة لمحمد صلاح من اليونان حيث يقضي عطلته ليصل إلى تركيا الأربعاء قبل الإعلان الرسمي.
ورحل صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي.
وسبق أن ارتدى محمود حسن "تريزيجيه" وأيمن عبد العزيز قميص طرابزون سبور.
ويشارك طرابزون في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بداية من الملحق المؤهل للدور الرئيسي.
وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.
وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.
وأنهى طرابزون سبور الدوري التركي بالمركز الثالث خلال الموسم الماضي.