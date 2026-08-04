تقرير تركي: طرابزون أرسل العقود وينتظر توقيع صلاح

يواصل نادي طرابزون سبور مساعيه لحسم صفقة التعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح.

وأشارت تقارير تركية إلى وصول طرابزون إلى اتفاق مع صلاح لضمه خلال هذا الصيف.

وبحسب صحيفة Milliyet التركية، فإن طرابزون سبور أرسل العقود إلى محمد صلاح الذي يقضي عطلته في اليونان وينتظر توقيعه عليها.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن طرابزون سبور يستعد لإتمام أكبر صفقة له في فترة الانتقالات الصيفية، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صلاح.

صحيفة الصباح التركية ذكرت في وقت سابق أن محمد صلاح قد توصل لاتفاق مبدئي مع طرابزون سبور.

وأشار التقرير إلى أن صلاح سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ 17 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وأوضح التقرير أن النادي سوف يوفر طائرة خاصة لمحمد صلاح من اليونان حيث يقضي عطلته ليصل إلى تركيا الأربعاء قبل الإعلان الرسمي.