تير شتيجن معارا من أياكس إلى برشلونة

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 12:26

كتب : FilGoal

تير شتيجن - أياكس

أتم نادي اباكس إجراءات التعاقد مع الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجنن.

وانضم تير شتيجن إلى أياكس قادما من صفوف برشلونة.

وأعلن نادي أياكس عبر موقعه الرسمي التعاقد مع مارك أندريه تير شتيجن لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من برشلونة.

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We are delighted to announce the signing of Marc ter Stegen on a season-long loan from FC Barcelona.

Willkommen, Marc!

— AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2026

وسينضم تير شتيجن إلى أياكس بطلب من المدرب ميشيل، المدير الفني السابق لجيرونا، الذي لعب دورا رئيسيا في إقناع النادي بالتعاقد مع الحارس الألماني.

ويأمل صاحب الـ34 عاما في استعادة مستواه، بعد فترة صعبة شهدت ابتعاده لفترات طويلة بسبب الإصابات.

ولعب تير شتيجن الموسم الماضي في صفوف جيرونا على سبيل الإعارة.

وفقد الحارس الألماني مركزه في برشلونة لصالح جوان جارسيا وفويتشيك تشيزني.

برشلونة تير شتيجن
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