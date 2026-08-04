تير شتيجن معارا من أياكس إلى برشلونة
الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 12:26
كتب : FilGoal
أتم نادي اباكس إجراءات التعاقد مع الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجنن.
مارك تير شتيجن
النادي : أياكس
وانضم تير شتيجن إلى أياكس قادما من صفوف برشلونة.
وأعلن نادي أياكس عبر موقعه الرسمي التعاقد مع مارك أندريه تير شتيجن لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من برشلونة.
We are delighted to announce the signing of Marc ter Stegen on a season-long loan from FC Barcelona.
Willkommen, Marc!
— AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2026
وسينضم تير شتيجن إلى أياكس بطلب من المدرب ميشيل، المدير الفني السابق لجيرونا، الذي لعب دورا رئيسيا في إقناع النادي بالتعاقد مع الحارس الألماني.
ويأمل صاحب الـ34 عاما في استعادة مستواه، بعد فترة صعبة شهدت ابتعاده لفترات طويلة بسبب الإصابات.
ولعب تير شتيجن الموسم الماضي في صفوف جيرونا على سبيل الإعارة.
وفقد الحارس الألماني مركزه في برشلونة لصالح جوان جارسيا وفويتشيك تشيزني.