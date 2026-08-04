تير شتيجن إلى أياكس معارا من برشلونة

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 12:26

كتب : FilGoal

تير شتيجن - أياكس

أتم نادي اباكس إجراءات التعاقد مع الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجنن.

وانضم تير شتيجن إلى أياكس قادما من صفوف برشلونة.

وأعلن نادي أياكس عبر موقعه الرسمي التعاقد مع مارك أندريه تير شتيجن لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من برشلونة.

أخبار متعلقة:
تير شتيجن يرافق برشلونة في معسكره رغم احتمالات الرحيل لأياكس تقرير: تعثر انتقال تير شتيجن إلى أياكس رومانو: أياكس أتم اتفاقه مع برشلونة للتعاقد مع تير شتيجن موندو ديبورتيفو: أياكس يهدد بإيقاف صفقة تير شتيجن بسبب التأخير

We are delighted to announce the signing of Marc ter Stegen on a season-long loan from FC Barcelona.

Willkommen, Marc!

— AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2026

وسينضم تير شتيجن إلى أياكس بطلب من المدرب ميشيل، المدير الفني السابق لجيرونا، الذي لعب دورا رئيسيا في إقناع النادي بالتعاقد مع الحارس الألماني.

ويأمل صاحب الـ34 عاما في استعادة مستواه، بعد فترة صعبة شهدت ابتعاده لفترات طويلة بسبب الإصابات.

ولعب تير شتيجن الموسم الماضي في صفوف جيرونا على سبيل الإعارة.

وفقد الحارس الألماني مركزه في برشلونة لصالح جوان جارسيا وفويتشيك تشيزني.

برشلونة تير شتيجن
نرشح لكم
تقرير: سلتيك توصل لاتفاق نهائي مع أوفييدو لضم هيثم حسن بعد 3 سنوات.. اتحاد جدة يعلن رحيل فابينيو أغلى حارس مرمى بريطاني.. ليدز يعلن تعاقده مع جيمس ترافورد ريال مدريد يمدد عقد فينسيوس حتى 2032 سكاي: سلتيك قدم عرضا جديدا لضم هيثم حسن كما كشف في الجول.. المقاولون العرب يتعاقد مع الموريتاني إدريسا تيام باريس سان جيرمان يتعاقد مع أكليوش قادما من موناكو صلاح: لم أعش تجربة مثل هذه في حياتي.. ومتحمس لبداية المغامرة مع طرابزون
أخر الأخبار
تقرير: سلتيك توصل لاتفاق نهائي مع أوفييدو لضم هيثم حسن 27 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الزمالك لـ في الجول: تسريب خطاب بيزيرا يصب في صالحنا.. وقرارنا نهائي 9 ساعة | الكرة المصرية
بعد 3 سنوات.. اتحاد جدة يعلن رحيل فابينيو 10 ساعة | سعودي في الجول
كاف يعلن دعم إنفانتينو.. ويؤيد البيان المشترك بشأن مشروع استثمار فيفا 10 ساعة | الكرة الإفريقية
الأهلي يعلن رحيل محمد علي بن رمضان 11 ساعة | الكرة المصرية
رئيس طرابزون: لا يمكنك إقناع لاعب مثل صلاح بالمال.. وتريزيجيه لعب دورا إيجابيا 11 ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يغلق الباب أمام عروض بيزيرا.. وينفي وعده بالرحيل 12 ساعة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: لم ننذر لودوجوريتس بشأن مستحقات حسام عبد المجيد.. وهذا الموعد المتفق عليه 12 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 بيزيرا: الزمالك لم يلتزم بوعده معي.. وكنت سأصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي 2 خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول 3 خبر في الجول – الأهلي يقرر الاستنغاء عن عمر كمال 4 خبر في الجول – الأهلي يستقر على استمرار الساعي وأحمد عيد