مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس - بايرن ميونيخ.. والنصر يواجه ألميريا وديا
الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 11:00
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس مجموعة من المباريات الودية تحضيرا للموسم الجديد.
ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس والقنوات الناقلة.
ويلعب بايرن ميونيخ ضد جيجو يونايتد بطل كوريا الجنوبية تحضيرا للموسم الجديد.
فيما يلعب النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو ضد ألميريا الإسباني وديا.
للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.
مباريات ودية
جيجو يونايتد × بايرن ميونيخ.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا.
النصر السعودي × ألميريا.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.
الريان القطري × ليجانيس.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.
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