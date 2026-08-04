مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس - بايرن ميونيخ.. والنصر يواجه ألميريا وديا

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 11:00

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس مجموعة من المباريات الودية تحضيرا للموسم الجديد.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس والقنوات الناقلة.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد جيجو يونايتد بطل كوريا الجنوبية تحضيرا للموسم الجديد.

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فيما يلعب النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو ضد ألميريا الإسباني وديا.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

مباريات ودية

جيجو يونايتد × بايرن ميونيخ.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا.

النصر السعودي × ألميريا.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

الريان القطري × ليجانيس.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

بايرن ميونيخ رونالدو النصر السعودي
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