كرة سلة – إسماعيل أحمد يدخل موسوعة جينيس كأكبر لاعب يحقق "تريبل دابل"
الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 01:17
كتب : عمرو عبد المنعم
دخل أسطورة كرة السلة المصرية إسماعيل أحمد لاعب فريق الرياضي اللبناني موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
وأصبح إسماعيل أحمد أكبر لاعب في تاريخ كرة السلة يحقق "تريبل دابل" في مباراة واحدة.
وذلك في عمر 49 عاما و243 يوما.
"تريبل دابل" هو تحقيق 10 نقاط و10 متابعات و10 تمريرات مساعدة أو أكثر في مباراة واحدة.
ويعد إسماعيل أحمد أحد نجوم منتخب مصر لكرة السلة عبر التاريخ وينشط في الدوري اللبناني منذ سنوات طويلة.
كما لعب إسماعيل أحمد مع نادي الاتحاد السكندري في مصر لعدة سنوات وعاد من جديد إلى الدوري اللبناني.
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