الزمالك يخوض تدريباته على فترتين

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 00:28

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك ضد اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية - معتمد جمال

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، خوض تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن معسكر الفريق الحالي المقام بالعاصمة الجديدة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وجاء قرار الجهاز الفني في إطار برنامج الإعداد الذي وضعه معتمد جمال، والذي يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين، والوصول بهم إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل بداية الموسم.

وبدأ الزمالك فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال.

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ويقام معسكر الزمالك في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الزمالك أعلن استمرار معتمد جمال في منصبه كمدير فني للفريق، وذلك بعد إعلان رحيل جون إدوارد المدير الرياضي.

ويستعد الزمالك لانطلاق الدوري المصري الموسم الجديد والذي يبدأ يوم 21 أغسطس الجاري، وتقام القرعة غدا الأربعاء الموافق 5 أغسطس.

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