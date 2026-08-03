خبر في الجول – الأهلي يستقر على استمرار الساعي وأحمد عيد

استقر الأهلي على استمرار ثنائي الفريق عمر الساعي وأحمد عيد في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيبقي على الثنائي بناء على رؤية الحسين عموتة المدير الفني للأحمر.

وقضى عمر الساعي الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى المصري.

بينما انضم أحمد عيد لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من المصري.

وكان الأهلي وافق على بيع محمد شكري إلى المصري الذي انضم لصفوف الفريق البورسعيدي قبل أيام.

كما أيضا انضم حارس المرمى محمد أحمد "سيحا" من الأهلي إلى المصري معارا.

مع تجديد إعارة مصطفى العش من الأهلي إلى المصري في الموسم المقبل.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن استقرار الأهلي على منح عمر كمال عبد الواحد الاستغناء الخاص به ليرحل عن الفريق.

وأيضا توصل الأهلي إلى اتفاق مع الشمال القطري بشأن محمد علي بن رمضان لاعب الوسط.