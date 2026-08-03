خبر في الجول – الأهلي يستقر على استمرار الساعي وأحمد عيد

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 23:54

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي - عمر الساعي

استقر الأهلي على استمرار ثنائي الفريق عمر الساعي وأحمد عيد في الموسم المقبل.

عمر الساعي

النادي : الأهلي

أحمد عيد

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيبقي على الثنائي بناء على رؤية الحسين عموتة المدير الفني للأحمر.

وقضى عمر الساعي الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى المصري.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الأهلي يواجه بادالونا الإسباني وديا في إسبانيا خبر في الجول – الأهلي يعود من إسبانيا بطائرة خاصة الأعلى للإعلام يشيد بأداء قناتي الأهلي والزمالك

بينما انضم أحمد عيد لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من المصري.

وكان الأهلي وافق على بيع محمد شكري إلى المصري الذي انضم لصفوف الفريق البورسعيدي قبل أيام.

كما أيضا انضم حارس المرمى محمد أحمد "سيحا" من الأهلي إلى المصري معارا.

مع تجديد إعارة مصطفى العش من الأهلي إلى المصري في الموسم المقبل.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن استقرار الأهلي على منح عمر كمال عبد الواحد الاستغناء الخاص به ليرحل عن الفريق.

وأيضا توصل الأهلي إلى اتفاق مع الشمال القطري بشأن محمد علي بن رمضان لاعب الوسط.

الأهلي عمر الساعي أحمد عيد الدوري المصري
نرشح لكم
الزمالك يخوض تدريباته على فترتين مصدر من الزمالك لـ في الجول: هذا موعد عودة السعيد للتدريبات.. وسبب غياب شيكو بانزا الزمالك: نرفض التشكيك في نزاهة التحكيم المصري.. ونطالب بكشف عقود كل اللاعبين المصري يؤمن مستقبل عبد الوهاب نادر حتى 2030 خبر في الجول - الأهلي يواجه بادالونا الإسباني وديا في إسبانيا في الجول يكشف خريطة عمل لجنة التطوير للحكام في اتحاد الكرة الزمالك يفسخ تعاقده مع سيف الجزيري المصري يفوز على دبا الفجيرة الإماراتي بثلاثية وديا
أخر الأخبار
الزمالك يخوض تدريباته على فترتين 11 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف أهم بنود جدول أعمال كاف.. تطوير بطولات الأندية ودوري الأمم 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – الأهلي يستقر على استمرار الساعي وأحمد عيد 46 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: هذا موعد عودة السعيد للتدريبات.. وسبب غياب شيكو بانزا ساعة | الدوري المصري
فولام يضم جونزالو جارسيا من ريال مدريد ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: نرفض التشكيك في نزاهة التحكيم المصري.. ونطالب بكشف عقود كل اللاعبين ساعة | الدوري المصري
كرة سلة – منتخب مصر للناشئين في مجموعة مستضيف بطولة الأفروباسكت 2 ساعة | رياضات أخرى
كرة سلة – منتخب مصر للناشئات في المجموعة الثانية لبطولة أفروباسكت تحت 18 عاما 2 ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 خبر في الجول – الأهلي يقرر الاستنغاء عن عمر كمال 4 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي