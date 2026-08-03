مصدر من الزمالك لـ في الجول: هذا موعد عودة السعيد للتدريبات.. وسبب غياب شيكو بانزا

كشف مصدر من الزمالك عن موعد عودة عبد الله السعيد لاعب الأبيض للتدريبات الجماعية استعدادا للموسم الجديد.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "عبد الله السعيد يعود غدا الثلاثاء من اليونان وينتظم في التدريبات الأربعاء".

وأضاف "شيكو بانزا أخطر إدارة الكرة السابقة بسفره إلى لشبونة عاصمة البرتغال لتجديد إقامته هناك ويعود إلى القاهرة يوم 7 أو 8 أغسطس".

ويتواجد عبد الله السعيد في اليونان لقضاء إجازته.

وبدأ الزمالك فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال.

ويقام معسكر الزمالك في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الزمالك أعلن استمرار معتمد جمال في منصبه كمدير فني للفريق، وذلك بعد إعلان رحيل جون إدوارد المدير الرياضي.