مصدر من الزمالك لـ في الجول: هذا موعد عودة السعيد للتدريبات.. وسبب غياب شيكو بانزا
الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 23:26
كتب : FilGoal
كشف مصدر من الزمالك عن موعد عودة عبد الله السعيد لاعب الأبيض للتدريبات الجماعية استعدادا للموسم الجديد.
شيكو بانزا
النادي : الزمالك
عبد الله السعيد
النادي : الزمالك
وقال المصدر لـFilGoal.com: "عبد الله السعيد يعود غدا الثلاثاء من اليونان وينتظم في التدريبات الأربعاء".
وأضاف "شيكو بانزا أخطر إدارة الكرة السابقة بسفره إلى لشبونة عاصمة البرتغال لتجديد إقامته هناك ويعود إلى القاهرة يوم 7 أو 8 أغسطس".
ويتواجد عبد الله السعيد في اليونان لقضاء إجازته.
وبدأ الزمالك فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال.
ويقام معسكر الزمالك في العاصمة الإدارية الجديدة.
وكان الزمالك أعلن استمرار معتمد جمال في منصبه كمدير فني للفريق، وذلك بعد إعلان رحيل جون إدوارد المدير الرياضي.
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