الزمالك: نرفض التشكيك في نزاهة التحكيم المصري.. ونطالب بكشف عقود كل اللاعبين

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 22:45

كتب : أحمد شوقي صلاح

حسين لبيب - رئيس مجلس إدارة الزمالك

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يدافع فيه عن التحكيم المصري ويطالب بعدم التشكيك في نزاهة المنظومة التحكيمية.

كما طالب الزمالك خلال بيانه بالكشف عن قيمة عقود كل اللاعبين لتطبيق مبدأ الشفافية على الجميع.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

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تابع مجلس إدارة نادي الزمالك بدهشة كبيرة الحملة المبكرة ضد التحكيم المصري، والاعتراض المسبق على تشكيل لجنة الحكام.

وبخصوص هذا الأمر، يود مجلس إدارة نادي الزمالك توضيح عدد من النقاط للرأي العام:

أولًا: التهديد المبكر للحكام، والاعتراض على بعض الأسماء، واسترجاع حالات تحكيمية من الموسم الماضي بغرض التشكيك وإثارة البلبلة، يعد أمرًا مرفوضًا تمامًا، ويهدف إلى إرهاب الحكام قبل بداية الموسم، كما جرت العادة في المواسم الأخيرة.

ثانيًا: من غير المقبول التشكيك في نزاهة التحكيم المصري، وكافة عناصر منظومة كرة القدم المصرية.

ثالثًا: يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك جهود مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، في تطوير منظومة كرة القدم، واستثمار نجاح المشاركة المونديالية المتميزة لمنتخبنا الوطني الأول في كأس العالم الأخيرة.

كما يثني مجلس إدارة الزمالك على حرص رئيس الاتحاد على إنصاف النادي، وإعلانه أمام الوسط الرياضي أن جميع عقود لاعبي الزمالك صحيحة، ويناشد اتحاد الكرة والجهات المعنية بالكشف عن مدى صحة عقود لاعبي بقية الأندية، من أجل توضيح الحقيقة أمام الجميع.

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