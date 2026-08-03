المصري يؤمن مستقبل عبد الوهاب نادر حتى 2030

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 22:00

كتب : FilGoal

عبد الوهاب نادر لاعب المصري

أعلن النادي المصري تجديد تعاقده مع مدافعه الشاب عبد الوهاب نادر لمدة أربعة مواسم جديدة، ليستمر مع الفريق حتى نهاية موسم 2029-2030.

وجاء توقيع العقود خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بحضور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول، في خطوة تعكس تمسك إدارة المصري بأحد أبرز المواهب الصاعدة في صفوف الفريق.

ويبلغ عبد الوهاب نادر 21 عاما، ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، بعدما تدرج في قطاع الناشئين قبل تصعيده إلى الفريق الأول، ونجح في حجز مكان ضمن حسابات الجهاز الفني خلال الموسم الماضي بفضل مستوياته المميزة.

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ويأتي تجديد عقد نادر ضمن خطة المصري للحفاظ على العناصر الشابة وتأمين القوام الأساسي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل سعي النادي لمواصلة المنافسة محليا وقاريا.

وشارك نادر في 9 مبارات خلال الموسم الماضي بقميص المصري.

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