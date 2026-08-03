في الجول يكشف خريطة عمل لجنة التطوير للحكام في اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تشكيل لجنة الحكام المصرية للموسم الجديد 2026/2027 والتي ستكون برئاسة عصام عبد الفتاح.

وفي وقت سابق كشف FilGoal.com عن وجود لجنة لتطوير الحكام برئاسة جمال الغندور، نائب رئيس لجنة الحكام.

ويكشف لكم FilGoal.com خريطة عمل لجنة تطوير الحكام والتي سيتم تقسيم العمل فيها كالتالي:

محمد الصباحي سيتواجد مع محمود عاشور عضو لجنة الحكام الرئيسية لتطوير الحكام في تقنية الفيديو.

محمود البنا ومحمد الحنفي ومحمد يوسف سيعملان مع الحكام على تطويرهم

أيمن دجيش وهاني عبد الفتاح سيعملان مع الحكام المساعدين

العمل بالكامل سيكون تحت إشراف جمال الغندور.

ومن المقرر أن تعقد قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس.