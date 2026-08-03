الزمالك يفسخ تعاقده مع سيف الجزيري

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 21:25

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك

أعلن نادي الزمالك فسخ تعاقده مع لاعبه سيف الدين الجزيري بالتراضي.

وجاء فسخ التعاقد في وجود حازم فتوح وكيل أعماله.

ونجح الزمالك في تسوية عقد اللاعب بشكل ودي.

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ويرحل الجزيري عن صفوف الأبيض وهو الهداف التاريخي للزمالك من بين اللاعبين الأجانب.

وسيكون من حق الجزيري الانضمام لأي فريق بشكل مجاني ليلعب بصفوفه خلال الموسم المقبل.

صاحب الـ 33 عاما انضم للزمالك في 2021 قادما من المقاولون العرب.

وخلال الموسم الأخير شارك الجزيري في 22 مباراة بقميص الزمالك وسجل 4 أهداف.

وبشكل عام لعب الجزيري 185 مباراة ونجح في تسجيل 48 مباراة وصنع 19 آخرين.

وخلال فترة تواجده مع الزمالك توج الجزيري بالدوري المصري 3 مرات وكأس مصر مرتين وكأس السوبر الإفريقي مرة وكأس الكونفدرالية الإفريقية مرة.

سيف الدين الجزيري الزمالك الدوري المصري
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