الشارقة الإماراتي يضم عبد الكريم مصطفى

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 21:24

كتب : عمرو نبيل

عبد الكريم مصطفى لاعب الشارقة

أعلن نادي الشارقة الإماراتي التعاقد مع عبد الكريم مصطفى لاعب الإسماعيلي.

واتجه الى الامارات رفقة ماهر نوفل وكيله، الذي اتم الاتفاق بين الناديين على انتقال عبد الكريم مصطفى بالتعاون مع سامر سلامة وكيل اللاعبين.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن الشارقة قد توصل لاتفاق مبدئي مع الإسماعيلي على ضم اللاعب مقابل 750 ألف دولار و20% من نسبة إعادة البيع.

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كما علم FilGoal.com أيضا أن اللاعب سيتحمل 100 ألف دولار من قيمة الصفقة وستخصم من راتبه على مدار موسمين.

كما تنازل اللاعب عن باقي مستحقاته مع الإسماعيلي.

وينشط عبد الكريم مصطفى صاحب الـ 23 عاما، في مركز الظهير الأيسر.

وانضم عبد الكريم مصطفى إلى الإسماعيلي قادما من مصر للمقاصة في يناير 2024.

ولعب ظهير الإسماعيلي 35 مباراة في كافة البطولات، بواقع 28 مباراة في الدوري، و6 في كأس الرابطة، ومباراة وحيدة فية كأس مصر.

وسجل عبد الكريم مصطفى 5 أهداف، بواقع 3 أهداف في الدوري، وهدفين كأس الرابطة.

وهبط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، بعد احتلاله المركز الأخير في الدوري الموسم الماضي 2025 - 2026.

الإسماعيلي الشارقة الإماراتي عبد الكريم مصطفى
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