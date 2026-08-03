المصري يفوز على دبا الفجيرة الإماراتي بثلاثية وديا

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 20:44

كتب : FilGoal

المصري ضد دبا الفجيرة

حقق النادي المصري فوزا وديا على دبا الفجيرة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة أقيمت في مدينة الإسماعيلية حيث يخوض الفريق معسكرا استعداديا للموسم الجديد 2026/2027.

سجل ثلاثية المصري في المباراة كل من محمد الشامي هدفين ومصطفى أبو الخير هدف.

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ويستعد المصري للمشاركة في الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

وكان المصري قد أنهى الموسم الماضي بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

وتعاقد المصري حتى الن مع 6 صفقات وهم محمد أحمد سيحا حارس الأهلي مع ضم ياسين الملاح من فاركو والمغربي عبد الله الزياني من الدفاع الحسني الجديدي ومصطفى العش من الأهلي، ومحمد شكري من الأهلي وخير الدين طوال من وفاق سطيف.

الدوري المصري المصري دبا الفجيرة
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