خبر في الجول – الأهلي يعود من إسبانيا بطائرة خاصة

قرر الأهلي العودة من إسبانيا بعد نهاية معسكره هناك بطائرة خاصة إلى القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر العودة بطائرة خاصة من معسكر إسبانيا، بسبب ضيق الوقت قبل انطلاق الدوري.

ويعود الأهلي من المعسكر بعد خوض مباراة برشلونة في كأس خوان جامبر يوم 19 أغسطس.

وينطلق الدوري المصري يوم 21 من الشهر ذاته.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف طارق قنديل عضو المجلس برئاسة بعثة فريق كرة القدم في إسبانيا.

وتطير بعثة فريق الأهلي إلى إسبانيا يوم الخميس المقبل استعدادا لخوض معسكر الإعداد الخارجي.

ويقام معسكر إعداد الأهلي في إسبانيا خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس الجاري.

ويتخلل المعسكر مواجهة مرتقبة بين الأهلي وفريق برشلونة على ملعب كامب نو يوم 19 من الشهر الجاري.

ويأتي ذلك ضمن منافسات كأس خوان جامبر في نسخته الـ 61.

وتقام قرعة منافسات الدوري المصري يوم الأربعاء 5 أغسطس الجاري.

وسيكون الأهلي على موعد مع صفحة جديدة في تاريخه عندما يواجه برشلونة يوم 19 أغسطس، ضمن النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر، إحدى أعرق البطولات الودية في كرة القدم الأوروبية.

ورغم أنها بطولة ودية، فإنها تمثل بالنسبة لجماهير برشلونة احتفالا سنويا ببداية الموسم الجديد، وتُعد الحدث الرسمي الذي يقدم خلاله النادي الكتالوني فريقه أمام جماهيره.

وانطلقت بطولة كأس خوان جامبر عام 1966 بمبادرة من إنريك لاوديت رئيس برشلونة آنذاك، تكريما لمؤسس النادي السويسري خوان جامبر، الذي أسس برشلونة عام 1899 وكان أول من وضع أسس النادي الذي تحول لاحقا إلى أحد أكبر أندية العالم.

واستمرت البطولة سنويا منذ ذلك الحين، لتصبح تقليدا ثابتا في أجندة برشلونة قبل انطلاق الموسم.

في سنواتها الأولى، كانت البطولة تُقام بمشاركة أربعة فرق بنظام نصف النهائي والنهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع.

لكن منذ عام 1997، قرر برشلونة تغيير النظام لتصبح البطولة مباراة واحدة فقط بين الفريق الكتالوني وضيفه، وهو النظام المستمر حتى الآن.