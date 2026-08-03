فيران توريس: أنتظر اتخاذ القرار الصحيح بشأن مستقبلي

شدد فيران توريس لاعب برشلونة على أنه لم يتخذ قراره بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

فيران توريس النادي : برشلونة برشلونة

وقال توريس في حوار مع شبكة إن بي سي: "لدي عقد مع برشلونة لكن في كرة القدم لا تعلم ما سيحدث، أنا فقط أنتظر لاتخاذ القرار الصحيح".

وتابع "شاهدت هدفي في الأرجنتين مرات لا تحصى، ألف مرة، عندما انتهيت من المباراة لم أتذكر الهدف، أشعر وكأنني فقدت صوابي وأنا أركب وأنظر إلى ودهي، لاكنني لا أتذكر كيف سجلت الهدف، لا أستطيع وصف اللحظة بالكلمات".

وأضاف "نادي أحلامي؟ في المكان الذي أشعر فيه بالسعادة".

وتوج فيران توريس بلقب كأس العالم 2026 برفقة منتخب إسبانيا.

وسجل توريس هدف فوز إسبانيا باللقب في النهائي ضد الأرجنتين.

وكانت انتشرت عدة تقارير حول رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع توريس خلال الموسم المقبل.