الأعلى للإعلام يشيد بأداء قناتي الأهلي والزمالك

أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمستوى قناتي الأهلي والزمالك، وراديو الزمالك في الفترة الماضية.

ولفت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام النظر إلى تطور أداء القناتين والراديو، والتزامهم بالضوابط المهنية.

وجاء بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كالآتي:

"لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالأعلى للإعلام تشيد بتطور أداء قناتي الأهلي والزمالك و"راديو الزمالك".. وتؤكد استمرار المتابعة اليومية".

"في إطار أعمال الرصد التي تقوم بها الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومتابعة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، التي رصدت تطورًا ملحوظًا في الأداء الإعلامي لقناتي الأهلي والزمالك، إلى جانب راديو الزمالك".

"وأظهرت نتائج الرصد التزامًا أفضل بالمعايير والضوابط المهنية، وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة مع مسؤولي القناتين والراديو يوم الثلاثاء 21 يوليو الماضي، فضلًا عن حرص مقدمي البرامج على تقديم محتوى أكثر اتزانًا وموضوعية، والابتعاد عن الطرح الذي قد يسهم في إثارة التعصب أو الاحتقان بين الجماهير، بما يعزز مناخ المنافسة الرياضية في إطار من الاحترام والمسؤولية".

"وتشيد اللجنة بهذا التحسن، مؤكدة أن الالتزام بالأكواد والمعايير المهنية المنظمة للتغطية الرياضية يمثل خطوة إيجابية نحو دعم الإعلام الرياضي المسؤول، وترسيخ قيم المنافسة الشريفة واحترام جميع عناصر المنظومة الرياضية، معربةً عن أملها في استمرار هذا النهج خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز بيئة إعلامية رياضية أكثر مهنية واتزانًا".

"وأضافت اللجنة أن هناك تواصلًا مستمرًا مع مسؤولي هذه المنصات الإعلامية لمناقشة الملاحظات أولًا بأول، بما يدعم الالتزام بالضوابط المهنية ويعزز الأداء الإعلامي المسؤول".