فليك: تعاقدنا مع مهاجم يعتمد على فيران توريس

كشف هانز فليك مدرب برشلونة موقف ناديه من التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية.

وأنهى برشلونة معسكره التحضيري في إنجلترا والذي واجه خلاله بيرمينجهام وخسر بركلات الترجيح.

ويملك برشلونة حاليا في قائمته في مركز المهاجم الصريح كل من حمزة عبد الكريم وفيران توريس.

وقال فليك للصحفيين: "صفقة المهاجم؟ سيعتمد الأمر على الفريق، لدي ثقة كبيرة في ديكو ونعلم أنه يتعين علينا القيام بشيء ما، والأمر يعتمد أيضا على فيران توريس".

وعن إمكانية التعاقد مع لاعب وسط قال: "نحن منفتحون دائما على تعزيز الفريق، الحقيقة هي أن لدينا بالفعل لاعبين في هذا المركز، لكننا سنرى كيف سيتطور الوضع خلال الأسابيع المقبلة".

وتابع "إذا قارنت هذا الموسم بالعام الأول الذي وصلت فيه إلى هنا في 2024، أعتقد أن لدينا هذا الموسم جودة أعلى في اللاعبين وجودة أعلى في لاعبي الشباب ولاماسيا، تونكار موهبة عظيمة".

وأكمل "لدينا العديد من اللاعبين الشباب، تشافي إسبارت أيضا لعب في مركز المهاجم الثاني، كان أداؤه جيدا جدا في مباراة بيرمينجهام ولكن حتى في التدريبات يمكنك أن ترى أنه في أعلى مستوى، وهناك الكثير من الأمور الأخرى، هذا ما رأيته في الأسابيع الماضية".

وسجل حمزة عبد الكريم هدفين في مواجهة بيرمينجهام الودية.