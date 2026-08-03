خبر في الجول - الزمالك يفسخ عقد بارون أوشينج بالتراضي
الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 18:44
كتب : FilGoal
توصل نادي الزمالك إلى اتفاق مع اللاعب الكيني بارون أوشينج لفسخ عقده بالتراضي.
بارون أوشينج
النادي : الزمالك
وعلم FilGoal.com أن الزمالك أنهى تعاقد اللاعب بالاتفاق معه، ليرحل عن القلعة البيضاء.
وانضم اللاعب الكيني البالغ من العمر 20 عاما للزمالك في يناير الماضي، ولم يظهر كثيرا من الفريق الأول.
وشارك فقط في دقائق قليلة من مباريات كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".
وتم قيد اللاعب في قائمة الزمالك كمحترف تحت السن.
وبدأ الزمالك فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال.
ويقام معسكر الزمالك في العاصمة الإدارية الجديدة.
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