يتبقى 3 قضايا.. الإسماعيلي يعلن حل أزمة جان موريل

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 18:37

كتب : عمرو نبيل

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلن النادي الإسماعيلي حل قضية اللاعب الإيفواري جان موريل بعد التوصل لتسوية معه.

وتوصل الإسماعيلي لتسوية مع اللاعب بالتراضي ليحل أكبر قضية على النادي في الفترة الحالية.

ويتبقى 3 قضايا أخرى على النادي الإسماعيلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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ولم يُبرم الإسماعيلي أي صفقة في آخر موسمين بسبب إيقاف القيد نظرا للقضايا المرفوعة ضده.

ودشن نادي الإسماعيلي حملة تبرع بمبالغ مالية للنادي من أجل حل قضاياه الدولية وحل أزمة القيد.

وهبط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين لأول مرة منذ 62 عاما بعدما تذيل ترتيب الدوري.

وحقق الفريق 20 نقطة تذيل بها ترتيب الدوري بعد خوضه 33 مباراة الموسم المنقضي.

الإسماعيلي جان موريل
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