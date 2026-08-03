فيفا يزيل قضيتي أولكساندريا من قضايا الزمالك

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 18:34

كتب : FilGoal

الزمالك بيان

أعلن نادي الزمالك إزالة قضيتين من قضايا إيقاف القيد المفروضة على النادي.

وأزال موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قضيتي نادي أولكساندريا الأوكراني من قضايا الزمالك.

وكانت القضيتين تتعلقان بمستحقات النادي الأوكراني من قيمة انتقال خوان بيزيرا للزمالك.

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وكانت قضيتي أولكساندريا هما الأخيرتين بخصوص الرخصة الإفريقية.

وكان الزمالك قد أعلن إنهاء جميع القضايا الخاصة بالرخصة الإفريقية خلال الفترة الماضية ليتم تأكيد الأمر من قبل فيفا.

وتقلص عدد قضايا إيقاف القيد ضد الزمالك إلى 3 قضايا فقط خلال الفترة الحالية واحدة منهم إيقاف تأديبي لا يمكن رفعه حتى مع السداد وهي القضية الخاصة بصلاح مصدق لاعب الفريق السابق.

ويستعد الزمالك للمشاركة في الموسم الجديد 2026/2027، والذي سيشارك خلاله الأبيض في الدوري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وكأس السوبر المصري.

الزمالك أولكساندريا الدوري المصري خوان بيزيرا فيفا
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