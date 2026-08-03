سيستمر حتى كأس العالم المقبل.. بوكيتينو يمدد عقده مع أمريكا

أعلن منتخب أمريكا تمديد عقد مدربه ماوريسيو بوكيتينو.

ووقع بوكيتينو على عقد جديد لمدة 4 مواسم حتى 2030، ما يعني أنه سيقود المنتخب خلال النسخة المقبلة من كأس العالم.

صاحب الـ 54 عاما يقود تدريب أمريكا منذ عام 2024.

وخلال فترة تواجده لعب منتخب أمريكا في 31 مباراة تحت قيادة بوكيتينو وتمكن من تحقيق الفوز في 18 مباراة وتعادل مرة وخسر 12 مباراة.

وقاد بوكيتينو الفريق خلال كأس العالم 2026 والذي أقيم في أمريكا والمكسيك وكندا.

ووصل منتخب أمريكا لدور الـ 16 من كأس العالم 2026 ولكنه خرج من البطولة بعد الخسارة من بلجيكا بأربعة أهداف مقابل هدف.