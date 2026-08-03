صلاح وإبراهيم عادل.. قرعة المصرييين المحتملة في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 17:10

كتب : FilGoal

الدوري الأوروبي

أقيمت اليوم الإثنين قرعة بطولتي دوري المؤتمر الأوروبي والدوري الأوروبي.

القرعة شهدت تواجد محتمل لأكثر من لاعب مصري وأبرزهم محمد صلاح المرشح للانضمام إلى أحد فريقي طرابزون سبور أو بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاءت القرعة كالتالي:

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طرابزون سبور (مرشح لصم محمد صلاح) × الفائز من فرينشفاروشي وجورنيك زابري

سينت ترويدينسي × الفائز من لينكولن (يضم أيمن غباشي ضمن صفوفه) رد إمبس وأومونيا.

الفائز من هراديك كرالوفي وبشكتاش (مرشح لضم محمد صلاح) × الخاسر من دينامو زغرب وكاونو زالاجيريس.

أما في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي فقد يشارك صلاح أيضا إذا انضم لبشكتاش وخسر بالدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي.

كما يظهر فريق نورشيلاند الذي يضم بين صفوفه إبراهيم عادل.

وجاءت القرعة كالتالي:

الخاسر من لينكولن رد إمبس (يضم بين صفوفه أيمن غباشي) وأمونيا × الفائز من لارني وإبيريا تبليسي.

الخاسر من هيلسينكي وماذرويل × فرايبورج.

الخاسر من فرينشفاروشي وجورنيك زابري × موناكو

الفائز من كلوج وترومسو × برايتون.

الفائز من باناثانايكوس وسسكا صوفيا × الخاسر من هراديك كرالوفي وبشكتاش (مرشح لضم محمد صلاح).

الفائز من فالور ونورشيلاند (يضم بين صفوفه إبراهيم عادل) × الفائز من شيريف تيراسبول وسانت جالين.

خيتافي × الفائز من بارتيزان وتوبول.

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