خبر في الجول - غزل المحلة يتمم اتفاقه لضم يوسف عفيفي على سبيل الإعارة

أتم نادي غزل المحلة اتفاقه لضم يوسف عفيفي ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة.

ويبلغ يوسف عفيفي من العمر 25 عاما ويلعب في مركز الظهير الأيسر.

وعلم FilGoal.com أن غزل المحلة قد توصل لاتفاق مع سيراميكا كليوباترا لضم يوسف عفيفي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان عفيفي قد خاض الموسم الماضي رفقة سموحة على سبيل الإعارة.

ولعب يوسف عفيفي مع سموحة 13 مباراة الموسم الماضي في مختلف المسابقات.

وبدأ يوسف عفيفي مسيرته مع ديروط قبل أن ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2024.

وتوج عفيفي مع سيراميكا كليوباترا بلقب كأس عاصمة مصر نسخة 2025.

وتقام مراسم قرعة الدوري المصري بعد غدا الأربعاء في تمام الثالثة عصرا.