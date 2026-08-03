قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - سلتيك يواجه لاسك.. ومباراة مختملة بين فنربخشة وليون
الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 16:41
كتب : FilGoal
أقيمت اليوم الإثنين قرعة الملحق النهائي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وشهدت القرعة تواجد سلتيك المرشح لضم هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو ومنتخب مصر في مواجهة لاسك النمساوي.
وكما تواجد في القرعة كل من أولمبيك ليون وفنربخشة.
وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:
الفائز من ليفيسكي سوفيا وكايرات ألماتي × أيك أثين.
سلتيك × لاسك
الفائز من دينامو زغرب وكاونو زالجيريس × فايكنج.
الفائز من مجاليبي وسلوفان براتيسلافا × أرات أرمينيا × سيلجي.
الفائز من فنربخشة وشتورم جراز × الفائز من سبارتا براج × أولمبيك ليون.
الفائز من أولمبياكو ونيميخين × يونيون سان جيلوا × بودو جليمت.
وكان باريس سان جيرمان قد توج بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز في النهائي على أرسنال بركلات الترجيح.
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