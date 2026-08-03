تقرير: سان جيرمان يقترب من خطف حارس اليابان قبل يوفنتوس

تقدم باريس سان جيرمان بعرض رسمي لضم الحارس زيون سوزوكي من بارما، ليتفوق على يوفنتوس في سباق التعاقد معه.

وبحسب توتو ميركاتو، بلغت قيمة عرض النادي الفرنسي نحو 33 مليون يورو، وهو ما يجعله الأقرب لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويعد سوزوكي الحارس الأساسي لمنتخب اليابان، وقدم مستويات مميزة في الدوري الإيطالي منذ انضمامه إلى بارما، حيث خاض 57 مباراة، إلى جانب مشاركاته الدولية.

ويمتد عقد الحارس مع بارما حتى عام 2029، بينما كان النادي الإيطالي يتوقع عروضا تقترب من 30 مليون يورو.

ورغم اهتمام باريس سان جيرمان، يمتلك الفريق بالفعل الحارس ماتفي سافونوف كخيار أساسي، إلى جانب التعاقد مع لوكاس شيفالييه في وقت سابق.

وأشارت التقارير إلى إمكانية إتمام الصفقة ثم إعارة اللاعب للحصول على فرصة مشاركة أكبر.

في المقابل، يخشى يوفنتوس من فقدان أحد أبرز أهدافه في مركز حراسة المرمى، في ظل تقدم باريس سان جيرمان في المفاوضات.

ويستعد باريس سان جيرمان للموسم الجديد بمواصلة تدعيم صفوفه، بينما يسعى يوفنتوس لحسم ملف حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة.