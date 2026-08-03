كرة يد - بعد فوز الدنمارك.. ناشئات مصر إلى ربع النهائي

حسم منتخب مصر للناشئات لكرة اليد تأهله إلى ربع نهائي بطولة العالم تحت 18 عاما.

وجاء ذلك بعد فوز الدنمارك على فرنسا بنتيجة 21-19، ليضمن منتخبا مصر والدنمارك لربع النهائي.

وخطف منتخب ناشئات اليد لكرة اليد انتصارا قاتلا أمام كوريا الجنوبية في افتتاح الدور الرئيسي من بطولة العالم تحت 18 عاما والمقامة في رومانيا.

وسجلت مريم عمرو لاعبة منتخب مصر هدفا قاتلا في الثانية الأخيرة لتقود مصر للفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 28-27.

ويختتم منتخب مصر الدور الرئيسي غدا الثلاثاء بمواجهة الدنمارك الساعة 11:45 صباحا على صدارة المجموعة.

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وسجلت ملك عمرو خمسة أهداف أمام كوريا الجنوبية لتساهم في فوز منتخب الناشئات وخطف بطاقة التأهل.

وسبق وأن حصدت ملك عمرو جائزة أفضل لاعبة في مواجهة فرنسا بالدور التمهيدي.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع النهائي.

وكانت أفضل مشاركات منتخب مصر في بطولة العالم للناشئات تحت 18 عاما في نسخة 2022 بمقدونيا الشمالية وحققت مصر وقتها المركز السابع.

ويلعب منتخب مصر للناشئات مع المتأهل من المجموعة التي تضم منتخبات المجر والصين والسويد ورومانيا.

وتأتي قائمة منتخب الناشئات كالآتي:

حراسة المرمى: جنى أحمد - جيداء سلامة - ريتاج محمد.

الجناح الأيسر: جويرية تامر - مى شريف.

الظهير الأيسر: جودى متولى - سندس عصام - فرح فرج.

صانع الألعاب: ميرنا أشرف - ريم إيهاب - ياسمين حسن.

الظهير الأيمن: ملك عمرو - مريم صلاح - حبيبة محمود.

الجناح الأيمن: ملك خميس - فريدة أبو المجد.

الدائرة: زينة عمرو - زينة محمود.