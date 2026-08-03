تقرير سعودي يكشف تفاصيل العرض المالي من الشباب لضم ياسر إبراهيم.. ورد الأهلي

تلقى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي ومنتخب مصر اتصالات من نادي الشباب السعودي لمعرفة رأيه في الانتقال له في الموسم المقبل.

وكان FilGoal.com قد كشف أن الأهلي كان ينتظر العرض الرسمي قبل حسم موقفه من العرض المقدم لياسر إبراهيم.

وكشفت صحيفة عكاظ السعودية أن الأهلي قد رفض العرض الرسمي المقدم من نادي الشباب لضم ياسر إبراهيم.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي أعلن تمسكه باللاعب باعتباره أحد الركائز الأساسي في الفريق.

وكشف التقرير السعودي أن عرض الشباب لضم ياسر إبراهيم كان براتب سنوي يقدر بمليون و600 ألف دولار.

وأوضح التقرير أن الأهلي يتمسك باستمرار ياسر إبراهيم في ظل سعي الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة على القوام الرئيسي للفريق.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قدّم عرضا لتمديد عقد اللاعب موسمين إضافيين مقابل 25 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وانضم ياسر إبراهيم للأهلي مطلع عام 2019 قادما من سموحة.

ولعب البالغ من العمر 33 عاما مع الأهلي 236 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وتقام مراسم قرعة الدوري المصري بعد غدا الأربعاء في تمام الثالثة عصرا.