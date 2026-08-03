بتروجت لـ في الجول: سنغير شعارنا بعد الدمج مع السويس.. ونعمل على اختيار أفضل اللاعبين

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 15:15

كتب : رضا السنباطي

محمد أيمن المشرف على الكرة في نادي بتروجت

كشف محمد أيمن المشرف على الكرة بنادي بتروجت عن الخطوات التي سيقوم بها النادي عقب الدمج مع منتخب السويس.

وكان بتروجت ومنتخب السويس قد أعلنا الدمج في فريق واحد ليشارك في الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.

وقال أيمن لـ FilGoal.com: "بعد الدمج سيتم تغيير شعار النادي وملعبنا الأساسي سيكون استاد السويس الجديد، وندعو جماهير السويس لمساندة فريقها في الدوري الممتاز، وسعداء بعودتنا لتمثيل محافظة السويس".

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وأكمل "العمل لا يزال مستمرا على اختيار أفضل العناصر من منتخب السويس، وخاصة في قطاع الناشئين للوصول إلى أفضل شكل بعد ضم القطاعين".

وتابع "لاعبو السويس الذين لن يتم اختيارهم؟ لدينا أفكار سيتم طرحها، وإذا تعثرنا في تطبقيها سنقوم بتسويق جميع اللاعبين فورا عند إنشاء شركة كرة القدم".

وكان منتخب السويس من المفترض أن يشارك في دوري الدرجة الثانية بـ خلال الموسم المقبل.

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