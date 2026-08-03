فريق حلم المصري يتوج بالبطولة العالمية لكرة القدم لذوي الإعاقة بأمريكا

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 15:06

كتب : FilGoal

فريق حلم لذوي الإعاقة الذهنية

توج فريق حلم المصري بلقب البطولة العالمية لكرة القدم لذوي الإعاقة بأمريكا.

وبات فريق حلم أول فريق مصري يفوز بكأس البطولة في أول مشاركة تاريخية بمنافسات ضمت فرقا من 53 دولة.

وتغلب فريق حلم على أندورا في النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

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وجاء ذلك بعد الانتصارات على إسبانيا وتركيا وكوستاريكا وأيسلندا.

ويمثل هذا الإنجاز أول مشاركة مصرية في تاريخ البطولة، حيث وقع الاختيار على فريق حلم لتمثيل مصر، في خطوة تعكس أكثر من خمسة عشر عامًا من العمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح فرص حقيقية لهم للمشاركة والنجاح والتميز.

وتكوّن الفريق من 12 لاعبًا ولاعبة (9 رجال و3 سيدات) من مختلف محافظات مصر، يمثلون أشخاصًا ذوي إعاقات ذهنية واضطرابات نمو عصبي، من بينهم أشخاص من متلازمة داون والشلل الدماغي وإعاقات نمائية أخرى.

وتم اختيارهم من خلال عملية تقييم ركزت على روح الفريق، والالتزام، والقيادة، والقدرة على تمثيل مصر كسفراء للدمج، إلى جانب المهارات الرياضية.

ويمثل هذا الإنجاز بداية مرحلة جديدة في مسيرة حلم، حيث تعمل المؤسسة على إطلاق برنامج رياضي مستدام يفتح المجال أمام المزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة لتمثيل مصر في البطولات الدولية، واستكمالًا لمسيرتها في بناء مجتمع أكثر شمولًا من خلال مبادرات مثل Unity Cup وشراكاتها مع الأندية والاتحادات والرعاة والجهات المختلفة.

حلم المصري البطولة العالمية
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