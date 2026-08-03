خبر في الجول - محمد صادق ينتقل إلى القناة على سبيل الإعارة

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 14:50

كتب : عمرو نبيل

محمد صادق - القناة

حسم نادي القناة صفقة انتقال محمد صادق لاعب سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة.

محمد صادق

النادي : سيراميكا كليوباترا

القناة

ويلعب محمد صادق في مركز الوسط المدافع ويبلغ من العمر 29 عاما.

وعلم FilGoal.com أن نادي القناة قد أتم إجراءات انتقال محمد صادق على سبيل الإعارة لمدة موسم من سيراميكا كليوباترا.

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وكان صادق قد انضم إلى صفوف سيراميكا قادما من بيراميدز في صيف 2024.

ولعب محمد صادق الموسم الماضي 14 مباراة مع سيراميكا كليوباترا في مختلف المسابقات.

وشارك صادق في 668 دقيقة بمختلف المباريات.

وساهم صادق في صناعة هدف وحيد مع فريق سيراميكا بمسابقة الدوري.

وبدأ صادق مشواره مع القناة قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلي في صيف 2017 ولمدة خمسة مواسم.

وانضم صادق بعد ذلك إلى بيراميدز في 2022 قبل أن يخرج إعاردة إلى مودرن لمدة موسم ثم الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا.

وتقام مراسم قرعة الدوري المصري بعد غدا الأربعاء في تمام الثالثة عصرا.

الدوري المصري القناة محمد صادق
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