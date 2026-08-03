برناردو سيلفا وفينيسيوس ينضمان لتدريبات ريال مدريد

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 14:44

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا في تدريبات ريال مدريد

استأنف ريال مدريد تدريباته اليومية صباح اليوم الإثنين استعدادا للموسم الجديد 2026/2027.

وشهدت تدريبات ريال مدريد انضمام برناردو سيلفا لأول مرة بعد التوقيع مع الفريق.

كما عاد كل من فينيسيوس جونيور وبراهيم دياز للتدريبات بعد نهاية فترة الراحة التي حصلا عليها بعد مشاركتهما في كأس العالم.

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وبانضمام الثلاثي يكون ريال مدريد قد اقترب من اكتمال الصفوف قبل نهاية الموسم.

ويتبقى حتى الآن انضمام كيليان مبابي وأوريلين تشواميني وإبراهيما كوناتي ومارك كوكوريا وتيبو كورتوا وجود بيلينجهام.

وخاض ريال مدريد 3 مباريات ودية حتى الآن ضد ألكوركون وليجانيس وفيورنتينا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فرينكفاروش المجري يوم السبت المقبل الموافق 8 أغسطس.

وينطلق موسم ريال مدريد بشكل رسمي في يوم 22 أغسطس بمواجهة إسبانيول بالدوري الإسباني.

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