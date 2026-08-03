خبر في الجول - الشرقية إنبي يحدد ملعبه الأساسي.. واستاد السلام لحين الانتهاء من تجهيزه

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 14:30

كتب : حامد وجدي

إنبي

خاطب نادي الشرقية إنبي، رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب من أجل تحديد ملعب الموسم المقبل.

ويأتي ذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم بين ناديي إنبي والشرقية لدمج الفريقين لخوض المنافسات بداية من الموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة إنبي قد خاطب رابطة الأندية ليطلب تغيير الملعب الأساسي بدلا من بتروسبورت.

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وتم الاستقرار على ملعب جامعة الزقازيق ليكون الملعب الأساسي لفريق الشرقية إنبي فور الانتهاء من تجهيز الاستاد والحصول على موافقة الجهات المختصة.

بينما لحين الانتهاء من هذه التجهيزات سيكون الملعب الأساسي للفريق هو استاد السلام من أجل الحضور الجماهيري.

وأخطر فريق الشرقية إنبي أن استاد المقاولون العرب سيكون الملعب البديل.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة دمج فريقي الشرقية مع إنبي ومنتخب السويس مع بتروجت لإنشاء شركتي كرة قدم.

وتقام قرعة منافسات الدوري المصري يوم الأربعاء 5 أغسطس الجاري في تمام الثالثة عصرا.

ويتواجد فريقا الشرقية إنبي ومنتخب السويس بتروجت في الدوري الموسم المقبل بعد الدمج.

الدوري المصري إنبي الشرقية
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