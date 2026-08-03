كرة يد - ريمونتادا تاريخية.. منتخب مصر للناشئات يخطف انتصارا بالوقت القاتل أمام كوريا

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 14:04

كتب : محمد سمير

منتخب مصر للناشئات - كرة يد

خطف منتخب مصر لناشئات كرة اليد انتصارا قاتلا أمام كوريا الجنوبية في افتتاح الدور الرئيسي من بطولة العالم تحت 18 عاما والمقامة في رومانيا.

وسجلت مريم عمرو لاعبة منتخب مصر هدفا قاتلا في الثانية الأخيرة لتقود مصر للفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 28-27.

ووضع منتخب مصر قدما في ربع نهائي بطولة العالم على أن يحسم بطاقة التأهل بشكل رسمي بعد تعثر فرنسا أمام الدنمارك.

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ويختتم منتخب مصر الدور الرئيسي غدا الثلاثاء بمواجهة الدنمارك الساعة 11:45 صباحا.

وسبق وأن حصدت ملك عمرو جائزة أفضل لاعبة في مواجهة فرنسا بالدور التمهيدي.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط في مجموعة الدور الرئيسي بينما ودع منتخب كوريا الجنوبية المنافسات.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع النهائي.

وكانت أفضل مشاركات منتخب مصر في بطولة العالم للناشئات تحت 18 عاما في نسخة 2022 بمقدونيا الشمالية وحققت مصر وقتها المركز السابع.

وعند حسم منتخب مصر بطاقة التأهل لربع النهائي سيلعب مع المتأهل من المجموعة التي تضم منتخبات المجر والصين والسويد ورومانيا.

وتأتي قائمة منتخب الناشئات كالآتي:

حراسة المرمى: جنى أحمد - جيداء كامل - ريتاج محمد.

الجناح الأيسر: جويرية تامر - مى شريف.

الظهير الأيسر: جودى متولى - سندس عصام - فرح فرج.

صانع الألعاب: ميرنا أشرف - ريم إيهاب - ياسمين حسن.

الظهير الأيمن: ملك عمرو - مريم صلاح - حبيبة محمود.

الجناح الأيمن: ملك خميس - فريدة أبو المجد.

الدائرة: زينة عمرو - زينة محمود.

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