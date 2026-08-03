"بينهم البنا والحنفي".. في الجول يكشف أعضاء لجنة تطوير الحكام

يكشف FilGoal.com أعضاء لجنة التطوير الخاصة بلجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

واستقرت لجنة الحكام المصرية على تكوين لجنة تطوير الحكام بإدارة من جمال الغندور نائب رئيس لجنة الحكام.

وعلم FilGoal.com أن لجنة تطوير الحكام جاءت كالآتي:

جمال الغندور - مدير اللجنة

محمود البنا - عضو

محمد الحنفي - عضو

محمد الصباحي - عضو

محمد يوسف - عضو

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح منذ أيام.

وجاءت لجنة الحكام بالكامل كالتالي:

الرئيس: عصام عبد الفتاح.

نائب الرئيس: جمال الغندور.

نائب الرئيس: سمير عثمان.

عضو: أحمد وجيه.

عضو: محمود عاشور.

ومن المقرر ان تقام قرعة الدوري المصري للموسم الجديد يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 أغسطس.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري خلال الموسم الماضي، بينما حقق بيراميدز لقب كأس مصر.