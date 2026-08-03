الرياضية: أهلي جدة يتمسك باستمرار البريكان

يتمسك مجلس إدارة نادي أهلي جدة باستمرار فراس البريكان مهاجم الفريق.

فراس البريكان النادي : الأهلي الأهلي

ويأتي ذلك بعد ارتباط اسم اللاعب بالرحيل عن الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة الرياضية على لسان مصدر من إدارة أهلي جدة عن التمسك باستمرار البريكان.

وأوضح التقرير أن البريكان جزء مهم من مشروع النادي السعودي وكل ما يتم تداوله بشأن مغادرته غير صحيح.

ويمتد عقد اللاعب مع أهلي جدة حتى صيف 2028 دون جود شروط جزائية.

وبدأ البريكان مسيرته مع الفئات السنية في النصر، وصعد إلى الفريق الأول عام 2017، وأسهم في تتويجه بلقب دوري المحترفين موسم 2018 ـ 2019، وكأس السوبر السعودي 2020 قبل انتقاله إلى الفتح صيف 2021.

وشهدت تجربته مع الفتح تطورا، إذ سجل 33 هدفا، وصنع تسعة خلال 65 مباراة في مختلف المسابقات، ما دفع الأهلي إلى التعاقد معه صيف 2023 بعقد طويل الأمد.

وخلال رحلته مع الفريق الغربي أسهم اللاعب في تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين، وكأس السوبر السعودي.

ولعب البريكان 127 مباراة مع الأهلي، سجل فيها 30 هدفا، وقدَم 17 تمريرةً حاسمة في مختلف المسابقات.

ويعتبر البريكان أحد أبرز عناصر منتخب السعودية.