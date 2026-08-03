الرياضية: أهلي جدة يتمسك باستمرار البريكان

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 12:08

كتب : FilGoal

فراس البريكان - أهلي جدة ضد ماتشيدا

يتمسك مجلس إدارة نادي أهلي جدة باستمرار فراس البريكان مهاجم الفريق.

ويأتي ذلك بعد ارتباط اسم اللاعب بالرحيل عن الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة الرياضية على لسان مصدر من إدارة أهلي جدة عن التمسك باستمرار البريكان.

أخبار متعلقة:
فوت ميركاتو: خطوة واحدة تفصل مارسيلينو من تدريب أهلي جدة الرياضية: أهلي جدة يمنح تشافي 48 ساعة للرد على عرضه جنوى يضم مدافع اتحاد جدة السعودي سكاي: جنوى يحسم صفقة مدافع اتحاد جدة

وأوضح التقرير أن البريكان جزء مهم من مشروع النادي السعودي وكل ما يتم تداوله بشأن مغادرته غير صحيح.

ويمتد عقد اللاعب مع أهلي جدة حتى صيف 2028 دون جود شروط جزائية.

وبدأ البريكان مسيرته مع الفئات السنية في النصر، وصعد إلى الفريق الأول عام 2017، وأسهم في تتويجه بلقب دوري المحترفين موسم 2018 ـ 2019، وكأس السوبر السعودي 2020 قبل انتقاله إلى الفتح صيف 2021.

وشهدت تجربته مع الفتح تطورا، إذ سجل 33 هدفا، وصنع تسعة خلال 65 مباراة في مختلف المسابقات، ما دفع الأهلي إلى التعاقد معه صيف 2023 بعقد طويل الأمد.

وخلال رحلته مع الفريق الغربي أسهم اللاعب في تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين، وكأس السوبر السعودي.

ولعب البريكان 127 مباراة مع الأهلي، سجل فيها 30 هدفا، وقدَم 17 تمريرةً حاسمة في مختلف المسابقات.

ويعتبر البريكان أحد أبرز عناصر منتخب السعودية.

أهلي جدة الدوري السعودي البريكان
نرشح لكم
فوت ميركاتو: خطوة واحدة تفصل مارسيلينو من تدريب أهلي جدة الحزم السعودي يعلن ضم موجيشا من المصري الحزم يضم بن حميدة من الترجي الرياضية: أهلي جدة يمنح تشافي 48 ساعة للرد على عرضه جنوى يضم مدافع اتحاد جدة السعودي سكاي: جنوى يحسم صفقة مدافع اتحاد جدة تقرير تركي: اتحاد جدة بدأ مفاوضات ضم محمد صلاح.. والاتفاق وشيك الرياضية: 3 بدائل لتعويض يايسله في أهلي جدة.. ومسعد مدربا مؤقتا
أخر الأخبار
"بينهم البنا والحنفي".. في الجول يكشف أعضاء لجنة تطوير الحكام 27 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: على خطى ويلز.. الاتحاد الإنجليزي يعتزم سحب دعمه لـ إنفانتينو 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصباح التركية: اتفاق مبدئي بين صلاح وطرابزون.. وتحديد موعد وصوله 48 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية: أهلي جدة يتمسك باستمرار البريكان ساعة | سعودي في الجول
"معلومات كاذبة".. وكالة فينيسيوس ويان ديوماندي تهاجم شائعات الانتقال ساعة | الدوري الإسباني
سيمينيو: أسلوب ماريسكا موسيقى لأذني.. وجوارديولا أبلغني أنه سيجعلني الأفضل بالعالم ساعة | الدوري الإنجليزي
تحرك أول.. ويلز تسحب دعمها لـ إنفانتينو في رئاسة فيفا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
فوزينيا يصل إلى تشيلي وينضم لـ كولو كولو 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر الاستنغاء عن عمر كمال