"معلومات كاذبة".. وكالة فينيسيوس ويان ديوماندي تهاجم شائعات الانتقال

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 11:57

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

هاجمت وكالة فينيسيوس جونيور ويان ديوماندي التقارير التي تربط اللاعبين بالانتقال إلى أندية أخرى، مؤكدة أنها غير صحيحة ومضرة.

وكان قد ارتبط اسم فينيسيوس جونيور بالانتقال إلى أرسنال بسبب رفض شروط تجديد تعاقده مع ريال مدريد.

ولم تذكر الوكالة إذا ذلك البيان بشأن فينيسيوس جونيور أو يان ديوماندي أو أي لاعب آخر، لكن التقارير الصحفية الإنجليزية ربطته بفينيسيوس جونيور.

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وقال مايكل يورمارك رئيس وكالة Roc Nation Sports International في بيان رسمي: "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي عندما تنشر وسائل إعلام غير محترفة وغير مطلعة معلومات كاذبة ومضرة بهدف جذب الانتباه".

وأضاف "هذا الأمر غير مقبول خاصة عندما يستهدف لاعبينا بشكل شخصي دون أي أساس، وهو أمر مزعج وضار وقد يصل إلى التشهير".

وتابع "يجب على وسائل الإعلام والصحفيين أن يتحملوا مسؤولية أكبر".

من جانبه، قال ميكيل أرتيتا في وقت سابق: "نحن نعمل على تحسين الفريق وتطويره، ونتوقع تحركات خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف "نريد أن نصبح أفضل مثل باقي الأندية، وسوق الانتقالات يشهد نشاطا كبيرا".

واختتم "لا أريد التعليق على احتمالية ضم فينيسيوس جونيور أو أي لاعب آخر ليس في فريقي".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت أرسنال بالتعاقد مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، إلى جانب اهتمامه بضم جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى أرسنال لمواصلة المنافسة على الألقاب في الموسم الجديد بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، قبل أن يخسر اللقب.

وينتهي عقد الدولي البرازيلي مع النادي الملكي في صيف 2027، مما يفتح باب التكهنات حول مستقبله.

ولا يزال مستقبل فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد مجهولا خاصة في ظل اهتمام الفريق بالتعاقد مع يان ديوماندي جناح لايبزيج الألماني في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ريال مدريد فينيسيوس أرسنال
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