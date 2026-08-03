اتحاد الكرة: ما يتم تداوله على لسان مصادر لا يمثل موقفنا

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 01:03

كتب : محمد جمال

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

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