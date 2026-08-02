فوت ميركاتو: السد يقترب من التعاقد مع نايف أكرد

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 23:58

كتب : FilGoal

نايف أكرد - المغرب

يعمل السد القطري على تعزيز صفوفه استعدادا للموسم الجديد من أجل المنافسة على كافة البطولات.

نايف أكرد

النادي : أولمبيك مارسيليا

السد

وكشف موقع فوت ميركاتو أن السد اقترب من التعاقد مع الدولي المغربي نايف أكرد مدافع أولمبيك مارسيليا لموسم واحد على سبيل الإعارة.

وكشف التقرير أن الصفقة ستكلف السد 4 ملايين يورو مع وجود 11 مليون خيار شراء.

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وأوضح التقرير أن إدارة السد اتفقت مع مارسيليا على كافة التفاصيل يتبقى فقط موافقة اللاعب لإتمام الصفقة.

وانضم نايف أكرد إلى مارسيليا صيف 2025 وينتهي عقده مع الفريق الفرنسي صيف 2030.

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وخاض أكرد مع مارسيليا في 22 مباراة مسجلا هدفا واحدة ولم يصنع أهداف.

وأنهى مارسيليا الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 59 نقطة.

وخاض تجربة مع العديد من الأندية المميزة بمختلف الدوريات أبرزها وست هام يونايتد الإنجليزي وريال سوسيداد الإسباني.

السد القطري نايف أكرد
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