مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة التعاقد مع شركة لبناء استاد النادي

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 23:41

كتب : FilGoal

الزمالك بيان

كشف مصدر بنادي الزمالك حقيقة ما تردد بشأن توقيع مذكر تفاهم مع إحدى الشركات الكولومبية لإنشاء فرع النادي الجديد بالسادس من أكتوبر.

وأوضح المصدر لـFilGoal.com: "التواصل مع هذه الشركة لإنشاء استاد للنادي بدأ قبل سحب أرض النادي السابقة بأكتوبر، وتحديدًا في أغسطس 2025، موضحًا أن المفاوضات كانت تتعلق بتوفير أرض جديدة لبناء ستاد للنادي فقط، وليس إنشاء نادٍ جديد".

وأضاف "الشركة قدمت مخططًا هندسيًا ورؤية مبدئية للمشروع، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، مشددًا على أن هذا الملف ليس له علاقة نهائيًا بأرض النادي الجديدة في حدائق أكتوبر".

أخبار متعلقة:
بعد غياب 73 يوما.. الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكر الإعداد خبر في الجول – بنتايك يصل القاهرة للانتظام في معسكر الزمالك خبر في الجول – أنس وائل يتواجد في معسكر الزمالك.. ومفاوضات لتوقيع عقد جديد

وأكمل "المشروع لم يشهد أي تطورات تُذكر منذ قرابة عام، وأصبح مؤجلًا في الوقت الحالي، في ظل تركيز مجلس إدارة الزمالك على الانتهاء من مشروع فرع النادي الجديد بحدائق أكتوبر، بعد الاتفاق على جدول زمني محدد لتنفيذ المشروع".

وكانت وزارة الإسكان خصصت قطعة أرض جديدة للزمالك في منطقة حدائق أكتوبر من أجل بناء فرع جديد للنادي عليها.

الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
الصفقة السادسة.. المصري يضم سيحا قادما من الأهلي خبر في الجول – عرض سعودي لـ ياسر إبراهيم.. وموقف الأهلي خبر في الجول - في الفئة المميزة.. الأهلي قدم عرضا لتجديد تعاقد إمام عاشور خبر في الجول – الأهلي يقرر الاستنغاء عن عمر كمال خبر في الجول - البنك الأهلي يستهدف ضم يونس الدحماني مدرب طرابزون سبور: من المهم جدا أن يرتبط اسم مثل صلاح بنا ولكن خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع الشمال القطري لبيع محمد علي بن رمضان وديتان في يوم واحد.. الأهلي يواجه دلفي وديا قبل السفر إلى إسبانيا
أخر الأخبار
عودة بعد عامين.. الوداد يضم يحيى عطية الله 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
فوت ميركاتو: السد يقترب من التعاقد مع نايف أكرد 8 دقيقة | الوطن العربي
أهدر ركلة ترجيح ضد مصر.. ذا أثليتك: هال سيتي على أعتاب ضم موهبة أستراليا 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة التعاقد مع شركة لبناء استاد النادي 26 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: برشلونة يقترب من التعاقد مع كانسيلو بشكل نهائي 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة السادسة.. المصري يضم سيحا قادما من الأهلي 51 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – عرض سعودي لـ ياسر إبراهيم.. وموقف الأهلي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - في الفئة المميزة.. الأهلي قدم عرضا لتجديد تعاقد إمام عاشور ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي 4 خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول