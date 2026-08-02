مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة التعاقد مع شركة لبناء استاد النادي

كشف مصدر بنادي الزمالك حقيقة ما تردد بشأن توقيع مذكر تفاهم مع إحدى الشركات الكولومبية لإنشاء فرع النادي الجديد بالسادس من أكتوبر.

وأوضح المصدر لـFilGoal.com: "التواصل مع هذه الشركة لإنشاء استاد للنادي بدأ قبل سحب أرض النادي السابقة بأكتوبر، وتحديدًا في أغسطس 2025، موضحًا أن المفاوضات كانت تتعلق بتوفير أرض جديدة لبناء ستاد للنادي فقط، وليس إنشاء نادٍ جديد".

وأضاف "الشركة قدمت مخططًا هندسيًا ورؤية مبدئية للمشروع، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، مشددًا على أن هذا الملف ليس له علاقة نهائيًا بأرض النادي الجديدة في حدائق أكتوبر".

وأكمل "المشروع لم يشهد أي تطورات تُذكر منذ قرابة عام، وأصبح مؤجلًا في الوقت الحالي، في ظل تركيز مجلس إدارة الزمالك على الانتهاء من مشروع فرع النادي الجديد بحدائق أكتوبر، بعد الاتفاق على جدول زمني محدد لتنفيذ المشروع".

وكانت وزارة الإسكان خصصت قطعة أرض جديدة للزمالك في منطقة حدائق أكتوبر من أجل بناء فرع جديد للنادي عليها.