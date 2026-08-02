سبورت: برشلونة يقترب من التعاقد مع كانسيلو بشكل نهائي

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 23:27

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - برشلونة

اقترب نادي برشلونة من إتمام صفقة جواو كانسيلو ظهير الهلال السعودي بشكل نهائي.

ووفقا لصحيفة سبورت الكتالونية فإن برشلونة يأمل في إنهاء الصفقة خلال الأيام المقبلة، بعقد يمتد لموسمين، حتى ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق في أقرب وقت.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستكلف خزينة برشلونة نحو 10 ملايين يورو وباتت وشيكة من الانتهاء، حيث لا يضع فريق الهلال السعودي كانسيلو ضمن خططه للموسم المقبل.

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وكشف التقرير أن برشلونة توصل لاتفاق مع كانسيلو بشأن راتبه منذ نهاية الموسم الماضي، إلا أن بعض التفاصيل الضريبية أخرت إتمام الصفقة.

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ويرى هانز فليك مدرب برشلونة أن كانسيلو يمثل إضافة مهمة للفريق، بعدما قدم مستويات مميزة خلال فترة إعارته السابقة، بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز ومساهماته الهجومية.

وانضم كانسيلو إلى برشلونة في مناسبتين الأولى موسم 2023-24 وخاض 42 مباراة مسجلا 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

والمرة الثانية في يناير من الموسم المنتهي وخاض 23 مباراة مسجلا هدفان وصنع 4 آخرين.

وحقق مع برشلونة الدوري الإسباني في مناسبة واحدة.

برشلونة جواو كانسيلو
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