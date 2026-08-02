الصفقة السادسة.. المصري يضم سيحا قادما من الأهلي

أعلن نادي المصري تعاقده مع محمد سيحا حارس مرمى النادي الأهلي.

محمد سيحا النادي : المصري المصري

وتعتبر الصفقة في هيئة إعارة لموسم واحد.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن المصري طلب من الأهلي ضم الحارس الشاب.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com في وقت سابق: "وافقنا على انتقال سيحا إلى المصري لمدة موسم على سبيل الإعارة بعد موافقة حسين عموتة مدرب الفريق".

ويواصل المصري محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد تحت قيادة عماد النحاس.

وتعاقد المصري مع ثنائي الأهلي محمد شكري ومصطفى العش الصيف الحالي.

وأصبح سيحا سادس صفقات المصري بعد ضم ياسين الملاح من فاركو والمغربي عبد الله الزياني من الدفاع الحسني الجديدي ومصطفى العش من الأهلي، ومحمد شكري من الأهلي وخير الدين طوال من وفاق سطيف.

ويعتبر سيحا الصفقة الثالثة التي يضمها المصري من الأهلي بعد مصطفى العش ومحمد شكري.

وانضم سيحا إلى الأهلي بداية الموسم المنصرم قادما من المقاولون العرب.

ولعب سيحا 4 مباريات مع الأهلي واستقبلت شباكه 5 أهداف وحافظ عليها في مباراة واحدة.

ويملك الأهلي الثلاثي مصطفى شوبير، ومحمد الشناوي، وحمزة علاء